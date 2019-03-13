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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas'ı ziyaret etti

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas ilçesine de geçerek, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas ilçesine de geçerek, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy Milas'ta tarihi mekanlarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Milas'ta ilk olarak Uzunyuva Hekatomnos Kral Mezarı ziyareti ile programına başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada tarihi Milas halılarını da inceleyerek, Baltalı Kapı'ya geçti. Baltalı Kapı bölgesinde Bakan Ersoy'a kültür rotası hakkında ve tarihi yapılar hakkında Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abuzer Kızıl tarafından bilgilendirme yapıldı.


Bakan Ersoy daha sonra Çöllüoğlu Hanı'nı da gezerek, Arasta esnafını ziyaret edip, sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son olarak Gümüşkesen Anıtı, Yeni Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, Milas programını noktaladı.


Bakan Ersoy'a ziyaretleri sırasında AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran, kamu kurum, kuruluş temsilcileri ve oda başkanları eşlik etti.

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