Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Stratonikeia ikinci Efes olabilir”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk antik kentlerden birisi olan Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nin ikinci bir Efes olabileceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Aynı zamanda Yatağan bölgesinin turizm kaderi ile ilgili bir değişiklik oluşturabilir. Bir farkındalık oluşturabilir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'da kazı çalışmaları devam eden ilk antik kentlerden birisi olan Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'u Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır eşlik etti. Strnatonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, restorasyonu tamamlanan hamam ve camiyi gezdi. Bakan Ersoy, antik kent içindeki Gimnazyom, kuzey giriş kapısı, kazı evi ve kazı çalışmaları devam eden Antik Tiyatro'yu gezdi. Köy meydanında yöresel ürün satışı yapan vatandaşları da ziyaret eden Bakan Ersoy, Stratonikeia Antik Kenti'nin ikinci bir Efes olabileceğini, tarih ile yaşamın iç içe olabileceği ender antik kentlerden birisi olduğunu söyledi.

Stratonikeia Antik Kenti'nin çok özel bir kent olduğunu belirten Bakan Ersoy, “12 aylık kazı programına alınan ilk grup içinde Stratonikeia. Açıkçası milattan önce 1500'e dayanan 3 bin 500 yıllık bir tarihi var. Örnekli olan tarihinin geçmişi olması değil, tarihsel yaşamının uzun yıllara dayandığını görme şansı buluyorsunuz burada. Bir yerde milattan önce 1500'ü görürken, diğer taraftan milattan sonra 1000'i görebiliyorsunuz burada. Bunu farklı aşamaları ile görebiliyorsunuz. Stratonikeia çok önemli bir şehir. Sık sık ziyaret edeceğiz desteklediğimiz kazı başkanlıklarını ve onun çalışma bölgelerini. Artı başka ihtiyaçları da var. Biraz daha destek olma sözü verdim ben. Kamulaştırma kapsamındaki yerlerin kamulaştırmasını hızlı bir şekilde yapacağız. Stratonikeia çok farkındalık oluşturulmuş bir şehir. Aslında baktığımız zaman ikinci bir Efes bölgesi olabilir. Aynı zamanda da Yatağan bölgesinin turizm kaderi ile ilgili bir değişiklik oluşturabilir. Bir farkındalık oluşturabilir. Yatağan turizm ile anılan bir bölge değil, geçiş noktası. Aslında bütün özellikle kültürel ziyaret yapan Anadolu turları yapan turistik firmaların güzergahı tanıması gereken bir nokta. Birkaç yıl içinde yoğun ziyaretçi alacak hale getireceğiz.” diye konuştu.

“Antik kent meydanı yaşam merkezi olabilir”

Stratonikeia Antik Kenti'nin köy meydanı düzenlemesini çok beğendiğini söyleyen Turizm Bakanı Ersoy, “Ayrıca farklı bir uygulama da var burada. Tarih ile yaşamın iç içe olabileceği, günümüz yaşamının içinde olacağı bir ortam var. Ben köy meydanındaki çalışmalarını çok beğendim. Orayı da kısa zamanda hayata geçirip, aktif hale getirebilirsek sadece ziyaret değil, yaşam merkezi haline de gelebiliyor. Gelen ziyaretçilerin saatlerce kalabileceği, dinlenebilecekleri, ilginç bir ortam. Bugüne kadar gördüğüm hiçbir yerde böyle bir ortamı yakalayamamıştık.” şeklinde konuştu.

“Deniz, kum güneş değil, tarih de olacak”

Kazı bölgelerine yapılacak kazı destekleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, “Sadece kazı desteği vermeyeceğiz, tanıtım desteği de vereceğiz bu bölgeye. Ege Bölgesi'nin ayrışmasını istiyoruz biz, tarih ve sanat ile. Sadece deniz, kum ve güneşin olmasını istemiyoruz. Tarih ile beraber anılmasını istiyoruz. Elimizdeki en güzel örneklerden biri. O yüzden biz desteğe devam edeceğiz. İlave destek de vereceğiz. Zaten Valiliğimiz bu güne kadar çok sıkı destekleme yapmışlar çalışmalara. Şimdi Bakanlığın da yoğun desteği ile İnşallah birkaç yıl içinde çok değerli bir turizm noktasını Türkiye'ye kazandırmış olacağız.” ifadesini kullandı.

“Başarısız kazı başkanlarını değiştireceğiz”

12 aylık kazı çalışmalarını 20 proje ile başladıklarını belirten Bakan Ersoy, bu sayıyı her yıl 20 projeyi daha ilave edeceklerini söyledi. Bakan Ersoy, ilave ödenek talepleri olan kazı bölgeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kazı başkanı karar veriyor. Kazı başkanı bize oluşturduğu bütçeyi biz onaylayıp destek kapsamında ilave destek veriyoruz. Kazı başkanından bize gelecek. Şimdi zaten biz şöyle bir şey yapıyoruz. Bu ilk yılı biliyorsunuz. Bu sene 20 tane proje ile başladık. Minimum her yıl 20 tane proje buna ilave etmek ve 122 tane yerel kazı başkanlığı tarafından yapılan ören yerinin desteklenmesi var. Ama ikinci bir çalışmamız daha var. Taahhüdünü iyi yerine getiren kazı başkanlıklarına genişletilmiş destek vermek gibi. Yani 20 tane gelecek ama taahhüdünü çok güzel yerine getiren dosyasını doğru kapatan kazı başkanlıklarına daha geniş bir destek paketi kapsamında birkaç noktada çalışabilecekleri destekler vereceğiz. Kazı başkanının başarısına bağlı açıkçası. Ama başarılı olmayan kazı başkanlarını da değiştireceğiz onu da söyleyeyim.” dedi.