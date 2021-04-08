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Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kundağa sarılı kedi güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kundağa sarılı kedi güvenlik güçlerini harekete geçirdi.



Bitez Mezarlığı'nın önünden geçen vatandaşlar mezarlık içerisinde kundağa sarılı bebek var zannedip güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kundağı açan polis ekipleri ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Bebek kundaklar gibi kundaklanan ölü kedi görenler rahat bir nefes aldı. Kediyi kimin kundaklayıp oraya koyduğu ise bilinmiyor.

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