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Kurabiye ve lolipop şekerine uyuşturucu enjekte etmişler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptıkları operasyonda kurabiye, poşet çay ve lolipop şekerine uyuşturucu enjekte ettiği iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptıkları operasyonda kurabiye, poşet çay ve lolipop şekerine uyuşturucu enjekte ettiği iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı operasyonlarını sürüyor. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanıcılarına yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve aracında yapılan aramada uyuşturucu enjekte edildiği belirlenen 3 lolipop şeker, 6 kurabiye, 19 poşet çay, bir miktar skunk ele geçirildi. Operasyonda Y.A. ve İ.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. ve İ.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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