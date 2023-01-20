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Kur'an Kursu öğrencilerinden dönem sonu etkinliği

Ortaca İlçe Müftülüğü bünyesindeki Gül Bahçe Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri dönem sonu etkinliği düzenlediler.

Ortaca İlçe Müftülüğü bünyesindeki Gül Bahçe Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri dönem sonu etkinliği düzenlediler.


Ortaca Bahçelievler çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe, Ortaca Belediye Başkan Vekili Sebahi Yılmaz, Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Atabey, Ortaca Müftüsü Mahmut Atıcı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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