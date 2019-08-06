Dalaman'da kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Dalaman Merkez Camii'nde 200 kuran kursu öğrencisi trafik eğitimi aldı. Öğrencilere, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hayrullah Kılıç tarafından, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk ve karşıdan karşıya geçme konuları anlatıldı.

Genel trafik kuralları başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirilen öğrenciler, hem dini hem de sosyal yaşam konusunda eğitim görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.