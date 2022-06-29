İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kurban Bayramı Bodrum'da dolu dolu geçecek

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili için oteller programlarını belirlemeye başladı.

Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Door'A Bodrum Otel'de ise bir birinden ünlü sanatçılar sahne alacak.



Bodrum, Kurban bayramı tatili için sahnelerini hazırlamaya başladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla hızlı bir şekilde bayram programları hazırladı. Bodrum'un en lüks otellerinden biri ola Door'A Bodrum otelde Bayram'ın 1'inci günü Dj performanslarıyla parti verecek olan Door'A otel 2'inci gününde Pınar Seli 3'üncü gününde Dilek Ay, Bayram'ın 4'üncü gününde Funda Öncü güçlü sesiyle sahne alacak. Otel happy hour partileriyle de yerli turistlere unutulmaz bir bayram yaşatmaya hazırlanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.