Kurban Bayramı Namazı Köyceğiz'de saat 06.21'de kılınacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 28 Haziran 2023 Çarşamba günü tüm ülkede olduğu gibi Kurban Bayramı idrak edilecek. Köyceğiz'de 28 Haziran 2023 Çarşamba günü sabah saat 06.21'de Kurban Bayramı namazı kılınacak.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Kurban Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bayramlar, en müstesna zaman dilimleridir. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insanî ve İslamî güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, mali ibadetlerimizden Kurban ibadetinin ifa edildiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bayramlarda özellikle varlık sebebimiz olan anne ve babalarımızı unutmayalım ve onların hayır dualarını alalım. Evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı, kuşatıcı bir sevgi ve kardeşliği yaşadığımız kurban ibadetinin coşkusu ile tanıştıralım. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Bayramınız şimdiden mübarek olsun” diyerek sözlerini tamamladı.