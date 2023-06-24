Kurban Bayramı öncesi Marmaris otellerinde yoğunluk başladı

Dünyanın ve ülkemizin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem yerli hem yabancı turistler otellerde yoğunluk oluşturdu. Güney Ege turistik otelciler birliği (GETOB) başkanı Deliveli, yerli turistlerin de tatil yapabilmesi için yükselen dövize rağmen otel fiyatlarında artışa çıkmadıklarını belirtti.

Bacasız sanayi turizm sezonun başlaması ile birlikte oteller ve sahiller dolmaya başladı. Okulların kapanması, sınavların bitmesi ve Kurban Bayramı resmi tatili olunca turistik ilçelere tatilci akını başladı. Sadece Marmaris ilçe merkezinde 700 büyüklü küçüklü konaklama tesisinin faaliyet gösterdiği, günübirlik kiralamalar ile konaklama sayısının arttığı belirtiliyor.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli ‘' Evet şu anda Marmaris'te sahil bandındaki otellerin birçoğu tamamen dolmuş vaziyette diyebiliriz. Son günlerde de gelen rezervasyon akışı oldukça ivmelendi hızlandı ve bayramda çok yoğun bir misafir sistemi olmasını bekliyoruz ‘ diyerek Kurban Bayramı için Marmaris otellerinin hazır olduğunu belirtti.

‘Döviz artışını oda fiyatlarına yansıtmadık'

Mustafa Deliveli yerli piyasanın tatil zevkinden mahrum kalmaması için döviz artışını oda fiyatlarına yansıtmadıklarına dikkat çekerek ‘Seçimden sonra döviz hızla değer kazanmış durumdadır. Fakat bizim Marmaris turizmcilerimiz dövizdeki artışı mümkün olduğunca fiyatlara yansıtmamak konusunda dirayetli ve inatçı davranmışlar. Fiyatlara bunları yansıtmayarak bizim iç pazarda da makul fiyatlarda iyi hizmet verme konusunda büyük gayret içerisindedirler. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın da tatil yapması en doğal en büyük hakkıdır ihtiyacıdır, bu bir lüks değildir. Bizler Marmaris turizmcileri olarak dövizdeki bu artışların mümkün olduğunca hayatlarımıza yansıtmadık. Makul ve en kaliteli hizmete birçok farklı seçenekle ekonomik anlamda da ve lüks olarak farklı opsiyonlarla iş pazar misafirlerimize sunmaktayız'' dedi.

‘Sahte tatil sitelerine dikkat ‘'

Başkan Deliveli yaz sezonunun açılması ile birlikte dolandırıcılıklarında artabileceğini belirterek ‘'Okulların kapanması ile beraber iç pazar tabii ki şu dönemlerde hareketleniyor ve ne yazık ki sadece iç pazar değil dolandırıcılarında dönemi başlıyor. Gerek sms mesaj, gerek sahte e-mail gerek sahte kopya Web siteleri veya sosyal medya üzerinden sahte paralı reklamlarla tüketiciyi aldatma yoluna gidildiğinin farkına varılmış vaziyettedir. Tüketiciyi bizim burada uyarmamız gereken önemli husus bu sitelere bu reklamlara itibar etmemeleri tatillerini bildikleri güvendikleri tanınmış acenteler, operatörler tarafından ayarlamaları veya bizzat otelde irtibata geçerek tatilinin satın almaları yönündedir'' şeklinde uyarıda bulundu.

‘İndirimli tatil paketleri devam ediyor'

Erken rezervasyonun önemine de değinen Deliveli tatil yapmak isteyenler için promosyonların hala devam ettiğini belirtti. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli ‘İndirimler şu an için hala devam etmekte. Ufak da olsa yüksek sezona Temmuz, Ağustos aylarında dönemsel kampanyalar özellikle hala gerçekleştirilmektedir. Marmaris Bölgesi İç pazara çok önem veriyor, mümkün olduğunca fiyatları rekabetçi tutarak sadece maliyetlerin göz önüne alarak oldukça rekabetçi fiyatlarla hiç pazarlarda yani müşterimiz de burada ağırlamak için seferber olmuş vaziyetteyiz'' diyerek hala tatil planı yapmayan vatandaşları Marmaris'e davet etti.