İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kurban Bayramı tatili için yollara akın ettiler

Kurban Bayramı tatilini Muğla’da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı.

Kurban Bayramı tatilini Muğla'da geçirmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde yola çıktı.



Muğla'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, başladı. Bayram tatilini Muğla'da geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar Muğla-Aydın karayolunda uzun kuyruklar oluştu.


Muğla il Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.