İhlas Haber Ajansı

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Kürekçilere yunus sürprizi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kürek sporcularına eşlik eden yunus sürüsü, renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kürek sporcularına eşlik eden yunus sürüsü, renkli görüntüler oluşturdu.


Sabah saatlerinde Bodrum Kalesi açıklarında kürek çeken Bodrum Myndos Amatör Sporcular Kulübü Derneği (BOMASK) sporcuları, güzel bir sürprizle karşılaştı. Sporcular, bölgeden geçtiği sırada onlara 4 adet yunus eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı bu anlar, kürekçilere eşlik eden lastik bottakiler tarafından görüntülendi. Bir süre bölgede vakit geçiren 4 yunus, daha sonra gözden kayboldu.


Kulüp Başkanı Er Can Ünlü, yaptığı açıklamada “Bodrum Kalesi önünde Ege'nin eşsiz sularında BOMASK kürek sporcularına eşlik eden 4 yunus, bize yaşadığımız iklimin değerini hatırlattı. Ülkemizin güzelliklerini spor ve sevgiyle paylaşmak için herkesi bekliyoruz” dedi.

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