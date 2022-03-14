Kursiyerler Bodrum'dan madalyalar ile döndü

Yarışma sonucunda dereceye giren kursiyerler, Şef Timur Kocabıçak ve kursiyer arkadaşları ile birlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette kursiyerleri tebrik eden Başkan Gümüş, “Menteşe Mutfak Kültürü Atölyemizi kurmaktaki amacımız bölgemizin mutfak kültürünü tanıtarak gastronomi turizmi potansiyelimizi arttırmaktı. Bodrum Acı Ot Festivalinde kurulan standımız ile bölgesel yemeklerimiz ve mutfak kültürümüz tanıtıldı. Kursiyerlerimiz düzenlenen yemek yarışmasında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak atölyemizin başarısını, kendilerinin de ne kadar usta birer aşçı olduklarını da göstermiş oldular. Dereceye giren kursiyerlerimizi ve şefleri Timur Kocabıçak'ı tebrik ediyorum” dedi.