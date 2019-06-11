Kursiyerlerden beğenilen sergi

Marmaris Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli 29 öğretmen ve 600 kursiyerin yaptığı elişi ürünlerden oluşan, ‘Yılsonu Sergisi' düzenlenen törenle açıldı. Sergiye ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli 29 öğretmen ve 600 kursiyerin yaptığı elişi ürünlerinin sergilendiği, ‘Yılsonu Sergisi' Marmaris Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesini kesmeden önce konuşma yapan Kaymakam Yüksel, kursiyerlere yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kurum olarak vatandaşlara hizmet vermekten dolayı mutlu olduklarını belirten Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın ise, “Marmaris Halk Eğitimi Merkezi'nce 2018- 2019 eğitim öğretim yılında, 436 kursa toplam 11 bin 379 kursiyerimiz katılmıştır. Ayrıca açık ortaokul ve açık lise sayımız 11 bin 545'tir. Toplamda 24 bin 924 vatandaşımıza hizmet vermemenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Sergi 14 Mayıs'a kadar açık olacak.