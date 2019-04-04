Kursiyerlerden halk müziği konseri

Marmaris Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ‘Halk Müziği Konseri' düzenlendi. Farklı meslek dallarında çalışan 18 kişilik koro performanslarıyla profesyonel müzisyenlere taş çıkarttı.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Halk Müziği Konseri' düzenlendi. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. 18 kursiyerden oluşan koro yedi farklı bölgeden türküler seslendirdi. Koro ve solo olarak müthiş bir performans sergileyen kursiyerler profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. Marmaris Halk Eğitim Müdürü Alpaslan Akalın konser öncesi salondakilere hitap etti. Çok verimli bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren, “Burada müzik öğretmenimiz Barış Fırındüzü'nün dört ay gibi kısa bir sürede hazırlamış ve ve farklı mesleklerden gelen 18 kursiyerden oluşan koronun seslendireceği türküleri dinlemek için toplanmış bulunmaktayız. Halk Eğitim Merkezimizce 2018 yılı Ekim ayından bugüne 300 farklı alanda kurs açmış bulunmaktayız. Bu kurslara toplamda 7 bin kursiyer katılım sağlamıştır. Bu kurslarsın açılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen Kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim.” dedi. Konsere Kaymakam Celalettin Yüksel, Güney Görev Komutanı Hasan Özyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve vatandaşlar katıldı.