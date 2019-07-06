Kursiyerlerden minderde büyük başarı

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Tekirdağ'da düzenlenen 12-13 Yaş Minik Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonada, Sevgi Keser 46 kiloda Türkiye birincisi oldu. Aybike Aydın 66 kiloda Türkiye ikinciliği, Selin Orhan ise 42 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonanın ardından başarılı sporcular antrenörleri Hamza Güçlü eşliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Volkan Durdu'yu ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada; “Kursiyerlerimizi bu büyük başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Kurs öğreticimiz Hamza Güçlü'ye öğrencilerimizin başarısındaki katkılarından ve özverisinden dolayı teşekkür ederiz.” denildi.