Kursiyerlerin yaptığı ürünlere turistler yoğun ilgi gösteriyor

Marmaris Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları bölümü kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği ürünlerden oluşan sergi, kent merkezinde açıldı.

İlçede bulunan yabancı turistler sergiye yoğun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, “Sergimiz ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.” dedi.

“Marmaris Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Sergisi”, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açıldı. Sergide, el sanatları öğretmeni Gülay Arslan öncülüğünde kursa katılan 75 kursiyerin yaptığı ürünler görücüye çıktı. Dekoratif ev aksesuarları, makrome sarkaç yapımı, dekoratif ahşap süsleme, makrome çanta yapımı, suni çiçek yapımı, Anadolu nazarlığı ve dekoratif minder dikimi çalışmalarından oluşan sergiye turistler yoğun ilgi gösterdi. Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, sergi hakkında bilgi verdi. Serginin ülke tanıtımına katkı sağladığını belirten Akalan, “El sanatları hocamız Gülay Arslan, haftalık 40 saatlik ders açarak toplamda 8 farklı branşa ait kurstan çıkardıkları ürünleri burada sergiliyorlar. Hocamızın liderliğin kursiyerlerimiz, kurslara devam ederek yaptıkları güzel eserleri sergilediler. Sergimiz çok ilgi görüyor özellikle turistler oldukça fazla ilgi gösteriyor. İngilizce bilen kursiyerlerimiz var, turistlere ürünlerle ilgili gerekli açıklamayı yapıyorlar. Sergimiz ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.“ dedi. Kursiyerlerini tebrik eden el sanatları öğretmeni Gülay Arslan ise, “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı el sanatları grubu “Yıl Sonu Sergisini yapmaktayız. Sekiz alanda kurslarımız oldu. Çok keyifli çalışmalar yaptık. Kursiyerlerimizin başarılarını kutluyorum. 75 öğrenciyle başladık kurslara, şuanda bunun verimini alıyoruz.” dedi.

Sergi yarın saat 22:00'da sona erecek.