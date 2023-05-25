Kursiyerlerin yılsonu sergisi

Menteşe Belediyesi'nin Kış Kursları yılsonu sergisi ve Türk Halk Müziği konseri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bin 650 kursiyer eserlerini sergiledi

Menteşe Belediyesi kursiyerlerinin hazırladığı kış kursları sergisi görücüye çıktı. Sergide Bin 650 kursiyerin 16 farklı alanda eserleri sergilendi. Sergiyi kursiyerlerle birlikte gezen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kursiyerleri ve kurs öğretmenlerini tebrik ederek, “Menteşe Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanında kültürel ve sanat faaliyetlerine de gerekli zaman ve bütçeyi de ayırıyoruz. Bunu da imkânlarımız dâhilinde en iyi şekilde yapmaya çalışan belediyelerin başında geliyoruz. Her yıl farklı alanlarda ücretsiz kurslar açıyor ve bu kurslarımızın sonunda sergiler düzenliyoruz. Kursiyerlerimizin ilgisi bizleri de mutlu ediyor. Menteşe Belediyesi olarak kurslara çok önem veriyoruz. Zira Bin 650 kursiyerimizin el emeği göz nuru eserleri halkımızla buluştu. Kurslar sayesinde hem yeteneklerini keşfediyorlar hem de burada sosyalleşiyorlar. Aynı zamanda el işi ürünlerinin satışını yaparak, ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Bu kurslar sayesindeki döngü muhteşem. Kursiyerlerimizi ve kurs öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Gönüllerdeki türküler

Menteşe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise Gönüllerdeki Türküler konseri oldu. Menteşe Belediyesi Türk Halk Müziği korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde seslendirilen türküler, izleyicisinin büyük beğenisini topladı. Salonu dolduran müzik severler gecenin geç saatlerine kadar türkülere eşlik ettiler.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün eşiyle birlikte katıldığı konserde şef Hamdi Demirtaş yönetimindeki 50 kişilik dev koro, Muğla yöresi türkülerinin de yer aldığı toplamda 28 türküyü seslendirdi.

Konserin sonunda şef Hamdi Demirtaş ve koroyu tebrik eden Başkan Gümüş, sahneye çıkarak şunları söyledi: “Harika bir konser oldu. Tabi bu güzel konser 8 aylık sıkı bir çalışmanın ürünü. Bugün bu güzel geceyi bizlere yaşattıkları için belediyemizin Türk Halk Müziği korosuna ve değerli şeflerine teşekkür ediyorum. İlk kez sahneye çıkan koromuz ülkemizin farklı bölgelerinden seslendirdikleri türküler ile bizleri büyüledi. Enerjileri, performansları ve müziğin evrensel diliyle bizlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Koromuzun değerli üyelerini ve şefleri Hamdi Bey'e tebrik ediyorum. Bu güzel gecede salonu doldurarak bizleri yalnız bırakmayan sevgili vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek olmaya, sizleri de kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz”