KURTARAN-2023 tatbikatının ‘Seçkin Gözlemci Günü' gerçekleştirildi

Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz'de icra edilen Kurtaran-2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü Aksaz'da gerçekleştirildi.

Faaliyete Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra 31 ülkeden 32 askerî ataşe de katılım sağladı. Seçkin Gözlemci Günü'nde denizaltı gemisine istinaden arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma, temel haricî havalandırma eğitimleri ile kazazedelere ilk müdahale, tedavi ve tahliyelerine yönelik eğitimler başarıyla icra edildi.

Tatbikatın bugünkü (11 Mayıs) bölümünde satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekâtı icra edilecek. Basın mensuplarının da katılım sağlayacağı tatbikat çerçevesinde, denizaltının aranması, yaşam desteği sağlanması ve personelin kurtarılmasına ilişkin eğitimlerin icra edilmesi, tatbikata iştirak edecek diğer ülke gözlemcileri ile denizaltı kurtarma faaliyetlerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılması, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve Kamu Kurumları ile birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tatbikata ABD'den bir deniz karakol uçağı Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Kore Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Polonya, Romanya, Singapur, Sudan ve Umman'dan Gözlemci ve Karargâh Subayları ile Romanya'dan bir dalış timi olmak üzere toplam 17 ülkeden 37 personel katılım sağlayacak.

Kurtaran-2023 tatbikatında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından değişik unsurlar görev yapacak.