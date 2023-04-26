Kurtuluş Savaşı simgelerinden İsmet Tayyaresi yeni yerine taşınıyor

yılı temasını içeren büst ve meydan çalışması yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2008 yılında Kurtuluş Savaşının simgelerinden biri olan İsmet Tayyaresinin birebir ölçülerinden maketini yaparak Uğur Mumcu Bulvarı üzerine yerleştirmişti. MUSKİ Genel Müdürlüğü önünde bulunan tayyare yaklaşık 50 metre ileride yeni yerine taşındı.

Tayyarenin taşınması ile birlikte bu bölgede oluşan alanda Cumhuriyetin 100'üncü yılı temasıyla bir büst ve meydan çalışması yapılacak. Bölgede terasman çalışmaları, oturma yerleri ve ağaçlandırma çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.