İhlas Haber Ajansı

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Kuru kozalak içinde yaşama tutundu

Yaz sezonunu iklim krizi, kuraklık ve orman yangınları ile mücadele ederek geçiren Muğla’da toprakta yetişmesi gereken mantar kuru kozalakta hayat buldu.

Yaz sezonunu iklim krizi, kuraklık ve orman yangınları ile mücadele ederek geçiren Muğla'da toprakta yetişmesi gereken mantar kuru kozalakta hayat buldu.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanında yer alan kızılçam ağacının kuruyan kozalağı başka bir canlının yaşamasına izin verdi. Toprakta yetişen küçük bir mantar, kuruyan kozalağın içinde filizlenerek yaşama tutundu.


Mevsimlik ürünlerden mantar yerden 5 metre yükseklikteki bir kızılçam ağacının kuruyan kozalağının içinde topraksız yetişmesi şaşkınlığa neden oldu.

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