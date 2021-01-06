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Kurusıkı tabancaları yivli namlu yaparken yakalandılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kavaklıdere İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu kurusıkı tabancaları yivli namlu yapan ve yaptıran 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, C.O ve F.K isimli şahıslar Aydın'dan Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine 8 adet kurusıkı tabanca getirerek namlularını yivli namlu yapmak için O.C ve A.K isimli şahıslara teslim etti. Tabancaların namlularının yivli hale getirilmesinin ardından Jandarma ekipleri C.O ve F.K isimli şahısları takibe aldı. Tabancaları teslim almak için Kavaklıdere ilçesi Çavdır Mahallesine geldikleri sırada suçüstü yapıldılar.


Olayla ilgili olarak şüphelilere ait ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 adet yivli namlu monte edilmiş kurusıkı tabanca, 4 adet namlusunun kapalı kısmı kesilmiş kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet monte etmek üzere hazırlanmış yivli namlu, 14 adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 33 parça namlu yapma/açmada kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme, 4 adet kesilmiş kapalı kurusıkı namlusu parçası, 2 adet kesilmiş kurusıkı namlusu parçası, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, dedektör, 25 adet kurusıkı tabanca fişeği, 15 adet bilyeli kurusıkı fişeği, 2 kutu seri numarası baskısı için kullanılan çelik harf ve numaratör ele geçirildi.


Olayla ilgili C.O., F.K., O.C. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. F.K. isimli şahsın ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan arandığı ortaya çıktı.

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