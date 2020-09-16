Kuş tarlayı yakıyordu

Muğla'nın Menteşe İlçesi Denizli yolu üzerinde elektrik direğinden kaynaklandığı öğrenilen anız yangını itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Menteşe İlçesi Denizli yolu üzerinde bulunan bir tarlada çıktı. Elektrik direğine çarpan kuş telef olurken, çarpmanın etkisi ile çıkan kıvılcımlar tarladaki otlara sıçradı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yanan otlar itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.