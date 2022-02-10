Kuş yuvalarına hassas bakım

İlçe merkezinde yaşayan kuşlara doğal yaşam alanları oluşturmak için yapılan yuvaların düzenli olarak temizlik ve bakımlarının yapıldığını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bir anlamda bahar temizliği yaptığımız kuş yuvalarında farklı cinslerde güvercin, kumru ve diğer kuş türleri yaşamlarını sürdürüyor. Kuş yuvalarımız parklarımıza da estetik bir görüntü katıyor. Yaşadığımız kentin hayvanlarına mahallemizin birer sakini olarak görüyoruz. Kuş yuvalarının temizlik, bakım ve beslenmelerinin yanı sıra, mahalle sakini kedi ve köpek dostlarımızın da düzenli olarak mamalarını dağıtıyor, sularını eksik etmiyoruz.” dedi.