Kuşum Aydın sevgisi Azka Otel'e sığmadı

Sahnelerin eğlenceli isimlerinden biri olan Kuşum Aydın, önceki akşam Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Azka Otel'de sevenleriyle buluştu.

Programına hareketli ve eğlenceli şarkılarla başlayan Aydın, müzikseverlerine bir an olsun oturma fırsatı vermedi. Sahnedeki enerjik performansının yanı sıra sohbetiyle de dinleyenlerini kahkahaya boğan Kuşum Aydın'ın şarkılarıyla coşturdu.

Sürpriz konuk Özlem Yıldız

Yıllar önce birlikte program yaptığı Özlem Yıldız'ı sahnesine konuk alan Kuşum Aydın, birlikte 'Mavi Mavi' şarkısını söylerken Özlem Yıldız'ın mankenliği kadar şarkıcılığı da büyük beğeni topladı.

"Bana fakir demeyin, 3 farklı elbiseyle geldim"

Sahneye yanında getirdiği kostümleri göstererek, "Ben bazıları gibi sahneye tek elbiseyle çıkmıyorum. Bakın yanımda 3 tane elbise getirdim. Bu yüzden bana fakir diyemezsiniz" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı şarkıcı, sevenlerinden büyük takdir ve güçlü alkışlar alarak sahne performansını noktaladı.