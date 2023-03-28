Kütüphaneler Haftasında Celsus Kütüphanesi'ne ziyaret

59'uncu Kütüphane Haftası nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Kitap Kulübü üyeleri Efes antik kentinde bulunan antik çağın üç önemli kütüphanesinden biri olan Celsus Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Celsus Kütüphanesi'ne düzenlenen geziye Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz da eşlik etti. Bilginin merkezi olan kütüphanelerin ve kitabın toplumların, uygarlığın, bilimin gelişmesindeki önemini tartışan Kitap Kulübü üyeleri Efes antik kentini de gezdiler.

Bülent Yılmaz; “Kentler kütüphaneleri ile övünmeli”

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile Efes Antik Kenti ve Celsus Kütüphanesi gezisinde kitap kulübü üyeleri ile buluşan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz kent kültürünün oluşması için kütüphanelerin çok önemli olduğunu söyledi ve kitabın, okumanın, bilginin hayatın yapı taşı olduğunu belirtti. Yılmaz; “Okuma ve kütüphane hem bireysel hem toplumsal düzeyde gelişmişlik göstergesidir hayatımızın temel yapı taşıdır” dedi.

Kitap Kulübü üyesi Pervin Atar ise, “Kitap kulübünün Muğla'nın kültürel, sosyal yönlerine çok uygun olduğunu, Büyükşehir'in konserlerle, tiyatrolarla yaptığı etkinliklerle insanlara kültür aşılıyor, yaşatıyor. O ruhu da sonrakilere aktarıyor” dedi.

Kitap Kulübü gezisinde konuşan Kağan Uzun, “Benim yıllardır hayalini kurduğumu bir ortamdı. Pek içinde bulunamamıştım. Bence toplumun temelinde bunu ileriye götürecek değerlerden birisi de bu gibi edebi çalışmalar” dedi.