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Kuvayi Milliye Destanı Marmaris'te sahnelendi

Kuvayi Milliye Destanı isimli, tek kişilik tiyatro oyunu Marmaris’te sahnelendi.

Kuvayi Milliye Destanı isimli, tek kişilik tiyatro oyunu Marmaris'te sahnelendi.


Kuvayi Milliye Destanı isimli, tek kişilik tiyatro oyunu Marmaris'te sahnelendi. Sığla, Sanat, Kültür ve Çevre Derneği tarafından organize edilen oyun Armutalan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı etkinliği olarak sahnelen tiyatro oyununa Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Sığla, Sanat, Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Hakkı Çopuroğlu oyun öncesi etkinlik hakkında bilgi verdi. Dernek olarak ilk etkinlikleri olduğunu belirten Çopuroğlu, “Biz dernek olarak, bu sene 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı anısına Kuvayı Milliye Destanı oyununu Marmaris'e getirmeyi tercih ettik. Oyun Kurtuluş Savaşı'nı, Kuvayi Milliye'yi anlatıyor. Kuvayi Milliye bu ülkenin ruhudur. ” dedi.

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