Kuyuda tavuk operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'nde bir bahçe içerisindeki dev kuyuya düşen tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir tavuğun, içerisinde bir miktar su olan yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bahse konu adrese gitti.

İtfaiye erinin halat ve merdiven yardımıyla indiği kuyudan sağ olarak kurtarılan tavuk, sahibi Muhammer Tabak'a teslim edildi.

Kurtarma anları, itfaiyenin kamerasına da yansıdı.