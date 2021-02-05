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Kuyuya düşen buzağıyı kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen buzağıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen buzağıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Buzağı metrelerce derinlikteki kuyudan sağ salim çıkarıldı.


Dereköy Mahallesi'nde 7 metrelik su dolu kuyuya buzağı düştü. Buzağının sahibi İbrahim Kılınç buzağıyı çıkarmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Buzağının düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri 7 metrelik kuyudan halat yardımıyla buzağıyı kurtardı. İyi durumda olan buzağı sahibine teslim edildi.

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