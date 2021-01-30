Kuyuya düşen domuzu kurtarmak için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen domuzu kurtarmak için Bodrum Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Turgutreis'de bir kuyuya domuzun düştüğü ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri hemen harekete geçti. Kuyunun olduğu bölgeye giden ekipler, balçıkla kaplı kuyunun içinde domuzu görünce itfaiye ve Akut ekiplerine haber verdi. Kuyunun bulunduğu bölgeye gelen Akut ekipleri halat yardımıyla domuzu çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekip domuzu uyuttuktan sonra kuyudan çıkardı. Turgutreis sokak hayvanları geçici bakım evine götürülen domuzu, muayene eden veterinerler hayvanın uyanmasını bekledi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen domuzun doğaya salınacağı öğrenildi.