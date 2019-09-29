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Kuyuya düşen inek vinçle çıkarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Yıldız adlı vatandaşa ait inek üzeri açık su kuyusuna düştü. Kuyudan kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan Yıldız, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışma sonucunda yaklaşık 800 kiloluk ineği vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim etti.


Sağlıklı bir şekilde ineğine kavuşan Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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