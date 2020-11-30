İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Bitez Mahallesi Mandalina Caddesi 1997 Sokak'taki bir bahçenin kuyusuna kedinin düştüğünü gören vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bahse konu bahçeye giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen itfaiye eri, çaresizce kurtarılmayı bekleyen kediyi, meyve sebze kasasının içerisine koydu. Kedi, ip yardımıyla kasa içerisinde yukarı çekilerek kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.