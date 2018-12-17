Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, su kuyusuna düşen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Girmeler Mahallesi Tülüben mevkisinde bir köpeğin yaklaşık iki metrelik su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden, kuyuya merdiven yardımıyla inen bir itfaiye eri, köpeği kucaklayarak çıkarttı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, doğal ortamına bırakıldı.