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Kuyuya düşen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Bodrum’da boş kuyunun içine düşerek mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Bodrum'da boş kuyunun içine düşerek mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.


Bitez Mahallesi Pınarlı Caddesi'nde bulunan boş kuyuya düşen yavru köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye ekipleri, kuyuya merdivenle inerek köpeği kurtardı. Köpeği kurtararak kuyudan çıkaran itfaiye eri ise köpeği kucağından indirmeyerek güvenli bir yere götürdü.


Çevrede bulunan vatandaşlar ise üstü açık olan kuyunun tehlike saçtığını belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

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