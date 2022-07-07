Kuzeyin Oğlu Yalıkavak'ta esti

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Yalıkavak Günay Restoran'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak Günay Restoran'da sahne alan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Volkan Konak'a zaman zaman şarkılarına sevenleri de eşlik etti. Seslendirdiği şiirlere de büyük alkış toplayan Konak, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını kahkahaya boğuldu. Ünlü sanatçının yaptığı esperilerle gülen vatandaşlar, Mimoza çiçeği, yarim yarim, dostum dost gibi parçalarda duygu dolu anlar yaşadı.