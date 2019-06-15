Lara Surol yaşam koçu oldu

Mankenlik ve fotomodellik yaptığı dönemlerde dünya vücut güzeli seçilen Lara Surol Bodrum'da objektiflere takıldı. Surol, güzellik ve sağlıklı yaşam koçu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir Beach'te görüntülenen Lara Surol, güzelliği ile ilgi odağı oldu. deniz keyfi doyasıya çıkaran Surol bol bol güneşlenmeyi de ihmal etmedi. eski model yeni yaşam koçu Lara Surol arkadaşıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.