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Lastiği patlayan kamyonet devrildi; 3 Yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesine lastiği patlayan arpa yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine lastiği patlayan arpa yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kamyonetin devrilmesiyle arpalar kara yoluna saçıldı.


Kaza Antalya-Fethiye kara yolu Gerişburnu Sanayi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. idaresindeki 48 D 9205 plakalı arpa yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, sürücü Ramazan Y. ile araçta bulunan Korkut Ş. ve Ali K. yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Fethiye devlet hastanesine ambulanslar ile kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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