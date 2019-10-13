Lastik botla kaçarken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos adasına gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında Gümbet sahilinden denize açılan 8 erkek, 2 çocuk toplam 10 düzensiz göçmen açık denizde lastik botla ilerlerken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Aynı gün sabah saatlerinde Gümbet koyundan 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen daha Ege denizi açıklarından yakalandı. 2 olayda toplamda yakalanan 18 düzensiz göçmen yakalanırken 1 adet lastik bot ile 1 adet şişme bot ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Turgutreis Limanına Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.