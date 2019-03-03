İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastik botta ölümüne yolculuk

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Aydın’ın Didim ilçesinin Menderes Deltası’nda lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri 44 düzensiz göçmen yakaladı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Aydın'ın Didim ilçesinin Menderes Deltası'nda lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri 44 düzensiz göçmen yakaladı.


Sabah saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Didim Menderes deltası açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar olay yerine hareket etti. Küçük bir lastik bot içinde 35 Kongo, 1 Gine, 1 Kamerun, 2 Senegal, 1 Uganda ve 4 Somali uyruklu 17 erkek, 21 kadın, ve 6 çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.


Küçük bir lastik bot içinde adeta insan istifi halinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince Didim Limanı'na teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.