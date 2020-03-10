İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastik patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyona takılan lastiğin patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyona takılan lastiğin patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet D. 48 PR 909 plakalı kamyonunun tamir ettirdiği lastiğini takmaya başladı. Bu sırada büyük bir gürültü ile patlayan lastik Mehmet D. ve lastikçi Harun K.'yi yaraladı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.