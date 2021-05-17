Leylek köyün yavruları dünyaya geldi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesine yüzyıllardır gelen Leylekler yavrularını dünyaya getirmeye başladı.

Gökova Körfezi kıyısında bulunan Akçapınar Mahallesine Mart ayı ortalarında gelen ilk leylekler yavrularını dünyaya getirirken, Leylek yuvalarının tamamen dolu olması dikkat çekti. Baharın müjdecisi olarak adlandırılan Leylekler geçen yıllarda Nisan ayı başında gelirken, bu yıl Mart ayı ortalarında yuvalarına geldi.

Akçapınar'a gelen ilk leyleklerin bazı yuvalarında iki ve üç yavru bulunuyor. Doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı durumundaki Leylekler pandemi nedeniyle iki yıldır ziyaretçi uğramıyor.