LGS birincisi Muğla'ya Bakan Selçuk'tan destek sözü

Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 43,7 toplam net ortalamasıyla Türkiye 1'incisi olan Muğla'ya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan destek sözü geldi. Selçuk, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın eğitim yatırımlarına ilişkin taleplerini aldı.

Muğla'nın Milas, Fethiye, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ilçelerine inşa edilmeye başlanan 7 yeni okulla ilgili de Bakan Selçuk'a teşekkür eden Demir ve Gökcan, Menteşe ilçesindeki Olgunlaşma Enstitüsü binasının tadilatı, Menteşe Öğretmen Evi'nin doğalgaz projesi ödeneği ve yine Menteşe'de Fetullahçı Terör Örgütü'nden el konan binanın Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi konularında görüşme sağlandı.

Bakan Selçuk, Muğla'nın LGS'de Türkiye birinci olması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine iletilen taleplerde destek olacağını bildirdi.

Ziyareti değerlendiren Demir ve Gökcan, Muğla'nın Milli Eğitim alanında başarı çıtasının her geçen gün artış gösterdiğinden söz ederek, il genelindeki eğitim yatırımlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un bu konuda Muğla'ya önemli destekleri olduğuna işaret etti.

Vatandaşlardan ve eğitim paydaşlarından gelen talepler doğrultusunda Bakanlıklarla uyumlu çalışmaların süreceğine değinen milletvekilleri, “Son olarak 5 ilçemizde 7 yeni okul binamızın inşaatı başladı. Başta Sayın Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere Muğla'nın eğitim alanındaki başarısına katkı sunan tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyoruz. Bizler de milletvekili olarak göğsümüzü kabartan bu başarıların devamı için çalışmalarımızı yorulmaksızın sürdüreceğiz” ifadelerini kullandılar.