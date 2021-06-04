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LGS Öncesi okulların dezenfeksiyonları yapıldı

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından okulların bahçeleri, sınıflar, tuvaletler ve koridorların dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Pandemi sürecinin başından bu yana dezenfeksiyon işlemine hız verdiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak okullarımızın düzenli olarak bakım, onarım, bahçe düzenlemesi ve temizliği işlemlerini yapıyorduk. Pandemi sürecinin başından bu yana da düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini yaptık. Hafta sonu LGS sınavı var. Ekiplerimiz LGS sınavı öncesinde çocuklarımızın daha steril ve temiz bir ortamda sınava girmelerini sağlamak için dezenfeksiyon işlemlerine devam etti. Sınava girecek tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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