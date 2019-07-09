‘Ligh of Art' Marmaris'te kapılarını açtı

Beş farklı disiplinde 26 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Ligh of Art' isimli karma sergisi, Marmaris'te ziyarete açıldı.

‘Ligh of Art' isimli karma sergi Marmaris Kültür Sanat Evi'nde açıldı. Heykel, resim, seramik, fotoğraf ve tasarım şapka alanlarında eserlerin yer aldığı serginin açılış kokteyline sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışına Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, eserleri bulunan sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Sergide 26 sanatçının eseri bulunuyor. Sergi hakkında bilgi veren NİŞAT Galeri İstanbul yetkilisi Nihat Tokat, “ Çok keyifli bir açılış oldu. Kültür Sanat Evi çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Marmaris'te daha önce de sergi yaptık, dördüncü sergimiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Marmaris ‘te bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Sergi, 13 Temmuz'a kadar açık olacak.