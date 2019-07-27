Limonda rekolte düştü

Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca'da geçen yıl 60 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl düştü. Bu sezon 15 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, ürünün kilogram fiyatı dalında 2 buçuk liraya kadar çıktı.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, bölgede yaklaşık 20 bin dekarlık alanda limon üretimi yapıldığını söyledi. Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü; “Geçen sene 60 bin ton civarı ürün vardı. Piyasanın durumu, ürünün çok fazla olması nedeni ile çiftçimiz çok etkilendi. Mersin bölgesinde geçen sene 750 bin tonu aşan Mayer cinsi limon vardı. İç ve dış piyasayı tıkadı. Enterdonat, Mayer'den sonra geldiği için Ocak ayına kadar piyasaya ürün gitmedi. Çiftçimiz ve tüccarlar sıkıntı yaşadı. Ocak'a kadar toplanmayan ürünler nedeni ile ağaçların dalları kırıldı. Meyve verecek dalların çoğunluğu gitti. Ovanın genelinde böyle oldu. Ağaçların rahatlaması için birer makas girilen bahçelerde ürün biraz var. Onun haricindeki bahçelerde yok. Ürün bu sene 15 bin tonu geçmez.” diye konuştu.

“10 liranın altında limon yiyemezler”

Limonun bahçeden üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, işçilik, ulaşım ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Çöllü; “Rekolte bölgemizde olduğu gibi Mersin tarafında da düşük. Şuanda ürünün bahçedeki alımı 2 buçuk lirayı geçti. Buda sıkıntılı bir durum, ürün tırın üzerine kadar 4-5 lirayı bulacak. Birde nakliye ücretleri var. Ürünün hale girdi, çıktısı var. Tekrar pazarlara gönderilmesi var. Büyükşehirlerdeki tüketiciler bu yıl 10 liranın altında limon yiyemezler.” dedi.

Büyükşehir hallerinden kooperatiflere uygun kira bedelleri ile yer sağlanmasının tüketicinin düşük fiyatlara ürün bulması için önemli olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Çöllü; “Tüketiciye uygun fiyata ürün ulaşsın diye büyükşehir hallerinden kooperatiflere yer verilmesini talep ettik. Büyükşehir fahiş fiyatlarla halde yer kiralıyor. Bu durumda ürünün fiyatını yükseltiyor. Kooperatiflere uygun fiyatlara yer sağlanırsa, tüketici de uygun fiyata ürün bulabilir.” ifadelerini kullandı.

- “Hasat erken başlayabilir”

Çöllü, şunları kaydetti; “Limon için tüccarlar Mayıs ayından bu yana girişimlerde bulunuyor. Eylül'ün yirmisinden önce ihracat için kapılar açılmıyor. Hava durumuna bağlı, bu sene rekolte düşük olduğu için hasada erken başlanabilir. Seyrek olduğu için sulanması hızlı olur. Ağustos 20-25 gibi hasat başlayabilir.”