Lise öğrencilerine motosiklet kullanımı eğitimi

Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevlipolis memuru Hayrullah Kılıçöğrencileri bilgilendirdi. 125 öğrencinin katıldığı seminerde kask takmanın ve trafikte görünür olmanın önemi vurgulandı.Motosiklet kazalarını azaltmak, ölüm ve yaralanma riskini düşürmek amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilere, motosiklet sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında da eğitim verildi.Eğitimlerle, kask takma oranının artırılması, güvenli sürüş bilinci kazandırılması, kazaların azalması, kazalardaki ölüm ve yaralanma oranının düşürülmesi amaçlanıyor.