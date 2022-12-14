İhlas Haber Ajansı

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Lise öğrencisi kazada yaşamını yitirdi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana gelen trafik katasında lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana gelen trafik katasında lise öğrencisi yaşamını yitirdi.


29 yaşındaki Tolga Y. idaresindeki otomobil sürücüsü Muğla-Aydın Karayolu Salihpaşalar mevkiinde seyir halinde iken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kız Meslek Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Sıla Akgül'e çarptı.


Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi ambulans ile Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen genç kız kurtarılamadı.

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