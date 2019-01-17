Liseli futbolculardan Başkan Kocadon'a ziyaret

MUĞLA (İHA) – Bodrum Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi Futbol Takımı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete Okul Müdürü Hasan Örenç, Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Demir, Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Bahadır ve okul futbol takımı öğrencileri katıldı.

Muğla birincisi olan okul futbol takımının Ege bölge gruplarından da birinci çıkarak, 2-6 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan yarı finallere katılmaya hak kazandığını belirten okul yetkilileri, takımlarının burada da başarı göstermesi durumda Türkiye finallerine gidebileceğinin bilgisini verdi.

Ziyarette ayrıca desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür eden okul müdürü, Bodrum'u Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Nazik ziyaretleri için okul yetkililerine ve başarılı öğrencilere teşekkür eden Başkan Kocadon, "Umuyorum ki bu başarınız devam eder ve Bodrum'un adını, Türkiye genelinde de en güzel şekilde temsil edersiniz. Ben de her zaman olduğu gibi sizlerin yanında olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.