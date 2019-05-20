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Liseli öğrenciler “Sanat Sokağı'nda” eserlerini tanıttı

19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100.

19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Marmaris Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sanat Sokağı" açıldı.


19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Marmaris Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Saman İskelesi'nde "Sanat Sokağı" açıldı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'nın tarafından açılışı gerçekleştirilen sokakta, lise öğrencilerinin stantlarda, yazar ve şairler ile eserleri tanıtıldı ve Marmaris konulu resimler sergilendi. Halkın ilgi gösterdiği "Sanat Sokağı" etkinliği folklor gösterisi de yapıldı.

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