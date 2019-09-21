Liseli öğrencilerin ücretsiz ulaşım talebi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Gazi Anadolu Lisesi'nde okuyan kız ve erkek öğrenciler harçlıkları yetmediği için kent merkezine otostop çekiyor.

Ekonomik koşullarının yetersiz olduğunu öne süren liseli öğrenciler "Ailemizden günlük 10 lira harçlık alıyoruz. Kartlı binmiş olsak bile gidiş geliş her gün yaklaşık 5 lira ücret veriyoruz. Zaten sınırlı olan harçlığımızın yarısını ulaşıma vermek istemiyoruz. Bu nedenle otostop çekmek zorunda kalıyoruz" dediler.

Öğrenciler, "Bir arkadaşımızın otostoptan dolayı başına bir şey gelmeden çözüm üretilmesini istiyoruz. Otostop çekmenin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Fakat zorundayız. Her öğrenci ailesinin geliri aynı değil. Bizler orta ölçekli gelire sahip olan ailelerin çocuklarıyız. Burada yurtta kalıyoruz. İmkanımız olsa evde kalırdık. Okul masrafları, yurt masrafı ailelerimizin belini büküyor. Bu konuda yerel yöneticilerimizden ücretsiz ya da çok düşük ücretli ulaşım hakkı talep ediyoruz" diye ifade ettiler.

Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, "Adaletten bahsediliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ulaşıma ücret ödemiyor. Ülkenin geleceği olan özellikle dar gelirli ailelerin çocukları olan bizler ücretsiz ulaşımdan faydalanamıyoruz. Bizim emekli maaşımız yok. Ailemizin verdiği üç kuruş parayı harçlık yapıyoruz" diye konuştular.