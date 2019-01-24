Lodos Bodrum'u vurdu

Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Dün akşam saatlerinde güneybatı yönünden gelen lodosun hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kıyı kesimlerini vuran lodos nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos yüzünden deniz kenarındaki işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmelere girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı.

Lodosla gelen dev dalgalar, sahilde bulunan bazı restoran, bar ve bazı otellerin alt katlarında hasara yol açtı. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum koylarındaki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı, bazıları kıyıya sürüklendi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.

Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Lodosla başlayan sağanak yağış da cadde ve sokakları sular altında bıraktı. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodos ve sağanak yağışın bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.

Öte yandan, bir yelkenli tekne ise fırtınaya denizde yakalandı. Limana girmek için uzun uğraşlar veren teknenin dalgalarla mücadelesi dikkatlerden kaçmadı.